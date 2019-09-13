لفظ أنفاسه في القصر العيني.. وفاة الطفل عمر أحد ضحايا حريق "عاشق الفيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

لفظ الطفل عمر سيد منجود، 3 سنوات، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى القصر العيني بالقاهرة، بعد ساعات من نقله من مستشفى الفيوم، على خلفية تعرضه و4 آخرين لعملية سكب بنزين عليهم أثناء وجوده بصحبة أسرته بعرس بقرية الشيخ فضل التابعة لمركز الفيوم.

ظهور تفاصيل الواقعة بدأ بعدما تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إشارة من الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، في ساعة مبكرة من صباح، الجمعة، بوصول 5 أشخاص بينهم أطفال، مصابين بحروق، وأحدهم حالته خطيرة.

Advertisements

تبين من تحريات الرائد محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن الشاب "ع.س.م" 23 سنة، تاجر أغنام، مقيم بقرية الشيح فضل، فسخ خطبته من الفتاة "م.ع.م" 20 سنة، بسبب خلافات، وأن الفتاة ارتبطت بشاب آخر مقيم بقرية سنرو القبلية، التابعة لمركز أبشواي.

وأكدت التحريات أنه أثناء مراسم حفل الخطوبة، الذي أقيم مساء، الخميس، وامتد للساعات الأولى من صباح اليوم، حاول المتهم، خطيب الفتاة الأول، إفساد الفرح، فأحضر جركن بنزين وأشعل النيران به، ثم سكبه على المدعوين من أعلى سطح منزل أحد جيران العروس، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص بحروق.

جرى القبض على المتهم، وأخطرت نيابة مركز الفيوم لتباشر التحقيقات.