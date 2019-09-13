مطار القاهرة: إنشاء مبنى جديد لاستيعاب كثافة الركاب​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي، تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولي والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة زيادة الطاقة الاستيعابية المستهدفة للمطار.

وقال المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهره الجوي، في بيان اليوم الجمعة، إنه نظرًا لقرب وصول مطار القاهرة إلى 75% من الطاقة الاستيعابية الحالية له، وطبقًا لتعليمات منظمة الطيران المدني، فقد قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بعمل الدراسات اللازمة لإنشاء مبنى الركاب رقم (4) للحد من الكثافة في باقى المباني الثلاث التابعة للمطار.

كما تشمل هذه المشروعات تطوير مبنى الركاب رقم (1) حتى يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمترددين على المطار، مع دراسة الموقع العام للمطار، بالإضافة إلى تحديث منظومة متكاملة لنظام مناولة الحقائب والأمتعة والتي تحقق أعلى مستويات التأمين.