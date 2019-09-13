قبل الصمت الانتخابي.. تونس تتخذ إجراءات لمنع وقوع تجاوزات

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - أ ش أ

أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، بأن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لمنع وقوع تجاوزات وخروقات للصمت الانتخابي غدا السبت، الذي يتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.

وأوضح بوعسكر - في تصريح إعلامي اليوم الجمعة - أن هذه الإجراءات تتمثل في منع جميع أنشطة الدعاية الانتخابية بما في ذلك التجمهر في محيط مراكز الاقتراع أو بالقرب منها، إلى جانب منع نشر اللافتات الدعائية الخاصة بالانتخابات التشريعية إذا كانت تشمل أسماء وصور مرشحين للرئاسية حتى وإن كانوا مسئولين بالأحزاب.

يذكر أنه من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة فانه سيتم إجراء جولة إعادة لن تتجاوز 13 أكتوبر، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.