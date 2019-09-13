تصل لـ45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم: أعلنت هيئة السكك الحديدية، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، على بعض الخطوط. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن هذه التهديات تأتي نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. وجاءت التأخيرات والتهديات كالتالي: أولًا: خط القاهرة / الأسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة - القاهرة / أسيوط مدة ٣٥ دقيقة Advertisements - أسيوط / أسوان مدة ٣٥ دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة واعتذرت الهيئة للركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .

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