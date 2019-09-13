وزير الزراعة يبحث مع مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا، اليوم الجمعة، مع بيتر ديروتر رئيس مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي والوفد المرافق له لدراسة اقامة الدورة القادمة لمؤتمر Africa Works بمصر خلال شهر سبتمبر 2020 علما بأن هذا المؤتمر سوف يقام للمرة الأولى خارج هولندا.

وخلال الاجتماع أكد وزير الزراعة، أن مصر تتطلع دائمًا للتعاون بين مع هولندا، ورحب بفكرة انعقاد المؤتمر في مصر، مشيرًا إلى أنه لدينا خطة استراتيجية كبيرة للتواجد في القارة الأفريقية، من خلال إقامة المزارع المصرية الأفريقية المشتركة، والتي تعد بمثابة نقطة انطلاق لنقل التكنولوجيا المصرية في مجال الزراعة، حيث تمتلك مصر من 9 مزارع مصرية مشتركة في بعض الدول الأفريقية مثل مالي وتنزانيا وزامبيا وأوغندا وتوجو والنيجر وإريتريا وأن لدينا خطة لزيادة عدد هذه المزارع إلى عدد 22 مزرعة خلال 2022.

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وأشار إلى أهمية التعاون بين مصر ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي في مجالات الإنتاج الحيواني وانتاج البذور مع هولندا، وكذلك في اقتصاديات استخدام مياه الري في قطاع الزراعة وانتاج الأسماك وسلسلة القيمة خاصة فيما يتعلق بعمليات التصنيع للمواد الخام المنتجة من المحاصيل و أيضا مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

من جانبه أكد "بيتر دي رويتير"، أن هولندا تتطلع دائما للتعاون مع مصر وأنه تم اختيارها لعقد هذا المؤتمر الدولي المهم، والذي يعقد لأول مرة خارج هولندا بعد 17 عامًا وجاء الاختيار على أساس موقعها الجغرافي ومكانتها السياسية، بالإضافة إلى رئاستها للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن اختيار مصر سيكون له أثر إيجابي على نجاح هذا المؤتمر المهم.

وأشار إلى أن اختيار مصر سيكون له أثر إيجابي على نجاح هذا المؤتمر الهام، موضحًا أن المجلس أصبح لديه القناعة التامة في التركيز على إفريقيا لما تتمتع به من مصادر وموارد طبيعية كبيرة.