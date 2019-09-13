بالصور.. تشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي: شن حي الشرق بمحافظة بورسعيد، حملة موسعة، صباح اليوم الجمعة، لتنفيذ قرارات غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية. وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية، منهم 3 مراكز بعمارة "الفرييور"، و4 مراكز بعمارة عبد الواحد في شارع الثلاثيني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها. من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن المبادرة التي أطلقها للتصدي لتجار العلم بمراكز للدروس الخصوصية ومستمرة للعام الدراسي الثالث على التوالي.

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