تحرير 159 مخالفة في حملة لرفع الإشغالات بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، 159 محضرًا، خلال حملات نظمتها الوحدة المحلية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والارتقاء بمنظومة النظافة بقرى المدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال محمد السيد رئيس مركز العدوة، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن الحملات حررت 159 محضرًا منها، 132 إزالة إدارية، 7 محاضر للنظافة، 20 محضر إشغالات للطريق في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة للمركز.

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.