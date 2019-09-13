علاقات ثنائية بين اليمن وأمريكا لبحث الأوضاع في المنطقة

بحث أحمد بن مبارك سفير اليمن في واشنطن مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ميك مالروي العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" أن أحمد بن
كما جرى استعراض جهود الحكومة المتواصلة في محاربة الإرهاب الذي يعد تهديدا لجميع دول المنطقة وللأمن والسلم الدوليين وبالشراكة بين اليمن والولايات المتحدة.
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