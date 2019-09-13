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علاقات ثنائية بين اليمن وأمريكا لبحث الأوضاع في المنطقة

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 بحث أحمد بن مبارك سفير اليمن في واشنطن مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ميك مالروي العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" أن أحمد بن

مبارك تطرق إلى التطورات التي أعقبت التمرد المسلح في العاصمة الموقتة عدن وموقف الحكومة الشرعية الرافض لأي إجراءات تمس سيادة ووحدة واستقرار اليمن، وتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة اقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية وعدم السماح لأي وحدات بالعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية.
كما جرى استعراض جهود الحكومة المتواصلة في محاربة الإرهاب الذي يعد تهديدا لجميع دول المنطقة وللأمن والسلم الدوليين وبالشراكة بين اليمن والولايات المتحدة.
 
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