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الرئيس الأوكراني يحذر من رفع العقوبات عن روسيا

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 حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، الغربيين من أي رفع للعقوبات المفروضة على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم، بينما تعمل باريس على تحقيق تقارب مع موسكو.
وفي خطاب ألقاه في منتدى في كييف، قال زيلينسكي إن

"العقوبات سلاح دبلوماسي قوي وفعال"

.وأضاف "لا أكف عن التكرار لشركائنا الغربيين الذين يساعدونا لكنهم يفكرون في بعض الأحيان برفع العقوبات: أنتم تخسرون أموالا؟ لكننا نحن نخسر بشرا"،

ملمحا بذلك إلى آلاف الضحايا الذين سقطوا في الحرب التي اندلعت في 2014 في شرق أوكرانيا.
ورأى زيلينسكي في المنتدى الذي تنظمه مؤسسة فيكتور بينشوك، رجل الأعمال القريب من السلطة، أن العقوبات "ضريبة من أجل حفظ السلام"، مؤكدا أن "العقوبات يجب أن تبقى إلى أن يتم إعادة السلام".
 
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