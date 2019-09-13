قتلى وجرحى فى انفجار ضخم بمدينة عفرين شمال سورية

هز انفجار ضخم اليوم الجمعة الطريق فى بلدة راجو بمركز مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا.
أضرار مادية كبيرة فى مكان الحادث، دون أن تشير إلى حجم هذه الخسائر.
وأفادت مصادر ميدانية ـ حسبما أفادت (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وحدوث
ولم تعلن أى جهة أو جماعة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.
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