بدأت صباح اليوم الجمعة عملية الاقتراع في الخارج للانتخابات الرئاسية التونسية المُبكرة، والتي تستمر حتى 15 منالشهر الجاري.
وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين فيمدينة سيدني الأسترالية لاختيار رئيس جديد من بين 26 مرشحًا.
وتستمر عملية الاقتراع خارج تونس 3 أيام، بدءًا من اليوم الجمعة حتى الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء عملية التصويت بالخارج في انتخابات تونس الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.