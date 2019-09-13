بدء عملية التصويت بالخارج في انتخابات تونس الرئاسية

بدأت صباح اليوم الجمعة عملية الاقتراع في الخارج للانتخابات الرئاسية التونسية المُبكرة، والتي تستمر حتى 15 من الشهر الجاري. الشهر الجاري. وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية لاختيار رئيس جديد من بين 26 مرشحًا. مدينة سيدني الأسترالية لاختيار رئيس جديد من بين 26 مرشحًا. وتستمر عملية الاقتراع خارج تونس 3 أيام، بدءًا من اليوم الجمعة حتى الأحد.

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