رئيس حكومة تونس يوافق على عودة بن علي بعد تدهور حالته الصحية

عبّر رئيس الحكومة التونسية والمرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد عن موافقته على عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى تونس في حال تأكد ما يشاع عن حالته الصحية المتدهورة.

وقال الشاهد في "نعم (ضوء) أخضر لعودته، حالة إنسانية. إن كان مريضاً كما تقول الإشاعات يمكن أن يعود لبلاده كما كل مواطن تونسي".

وتابع الشاهد "إذا يريد أن يعود ويدفن (في بلاده)، ضوء أخضر".

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وأعلن منير بن صالحة الذي يقدم نفسه محامياً لبن علي، أمس الخميس، أن بن علي "مريض جداً"، مضيفاً أنه "لم يمت ولكن حالته الصحية صعبة".