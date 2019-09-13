تونسيو الخارج ينتخبون رئيسهم اليوم

تبدأ أولى عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المبكرة بالنسبة للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، لاختيارِ رئيس جديد للبلاد.

وحددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أيام (13 و14 و15) سبتمبر للاقتراع في مكاتب الخارج، بينما يتوجه الناخبون في تونس إلى مكاتب الاقتراع يوم الأحد 15 سبتمبر.

ويغلق آخر مكتب اقتراع أبوابه في الخارج يوم 16 سبتمبر عند الساعة الواحدة فجراً بتوقيت جرينيتش بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

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وهناك قرابة 400 ألف ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع في الخارج. كما يحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة الاقتراع في الانتخابات داخل تونس.

وحددت فترة الاقتراع من الساعة الثامنة وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تنتهي الحملات الانتخابية في تونس، اليوم، قبل الدخول في الصمت الانتخابي غداً السبت استعداداً للاقتراع داخل البلاد يوم الأحد.