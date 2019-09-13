وزير الخارجية الفرنسي يزور السودان لدعم الحكومة الانتقالية الاثنين المقبل

كشف مصدر رفيع في وزارة الخارجية السودانية، أن وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، يزور العاصمة الخرطوم يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر.

وقال مسؤول وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن "وزير الخارجية الفرنسي لودريان سيزور الخرطوم يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار تأكيد دعم المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية في السودان".

وأدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، الأحد الماضي، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كأول حكومة عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أن الحكومة الجديدة وضعت جملة من الأهداف لإنجازها خلال ستة أشهر وهي تمثل أولويات بالنسبة لها، ومن بينها تحقيق السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وتعزيز دور المرأة بالمجتمع وإصلاح أجهزة الدولة الرسمية.

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وقال صالح إن "الحكومة الجديدة، وضعت 10 أولويات لتحقيقها خلال الأشهر الستة الأولى للفترة الانتقالية، أبرزها: تحقيق السلام المستدام ووقف الحرب، ومعالجة أزمة الاقتصاد خاصة ارتفاع الأسعار، وتكوين لجنة مستقلة خلال للتحقيق في المتهمين بفض ساحة الاعتصام وتعزيز دور النساء لضمان مشاركتها الحقيقة في المجتمع، إضافة إلى إصلاح أجهزة الدولة وتحديد أوجه العلاقة بين الحكومة المركزية مع وحكومات الولايات".

هذا وكان قد أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أن الحكومة الجديدة وضعت جملة من الأهداف لإنجازها خلال ستة أشهر، وهي تمثل أولويات بالنسبة لها، ومن بينها تحقيق السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وتعزيز دور المرأة بالمجتمع وإصلاح أجهزة الدولة الرسمية.

وقال صالح، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء أول اجتماع لمجلس الوزراء الانتقالي، الثلاثاء الماضي، إن "الحكومة الجديدة، وضعت 10 أولويات لتحقيقها خلال الأشهر الستة الأولى للفترة الانتقالية، أبرزها: تحقيق السلام المستدام ووقف الحرب، ومعالجة أزمة الاقتصاد خاصة ارتفاع الأسعار، وتكوين لجنة مستقلة خلال للتحقيق في المتهمين بفض ساحة الاعتصام وتعزيز دور النساء لضمان مشاركتها الحقيقة في المجتمع، إضافة إلى إصلاح أجهزة الدولة وتحديد أوجه العلاقة بين الحكومة المركزية مع وحكومات الولايات".

واستطرد فيصل محمد صالح: "أيضا من أولويات الحكومة وضع سياسية للعلاقات الخارجية مع مراعاة استقلالية رأي السودان ومصالحه، والاهتمام بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة والقليل من استخدام الأوراق والاتجاه بالتعامل إلكترونيا بين مؤسسات الدولة في الرسائل ووسائل الاتصال والتحضير للمؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية ومحاربة الفساد".

وأدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، الأحد الماضي، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كأول حكومة عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي.