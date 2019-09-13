لاعب دولي يبعث رسالة لخليلوزيتش: “أرغب في فرصة مع “الأسود” ومازالت قادرا على التألق”

مازال الدولي المغربي، زكرياء بركديش، الذي تنقل بين عدد من الأندية والدوريات الأروبية، والممارس حاليا في الدوري التركي الممتاز، ما زال يأمل في الحصول على فرصة جديدة مع المنتخب المغربي، تحت قيادة المدرب الجديد، وحيد خليلوزيتش.

بركديش، 30 سنة، الذي وقع مع فريق دينيزلي سبور التركي، بعث رسالة جديدة للناخب الوطني الجديد، مفادها، ” أنا أيضا أرغب في أن تتيح لي فرصة اللعب مع المنتخب المغربي”، وذلك بعد أن سبق له وأن خاض معه مجموعة من المباريات، قبل عدة سنوات.

وقال اللاعب السابق لبلد الوليد الإسباني، في تصريح لصحيفة “كوول” إنه يطمح إلى أن يمنحه المدرب الجديد للمنتخب المغربي فرصة العودة لأسود الأطلس، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” عدد مهم من اللاعبين الذين يمارسون في تركيا تمت المناداة عليهم، أتمنى أن يتم اختياري أيضا، فأنا مازلت أعتبر نفسي لاعبا للمنتخب المغربي، ومازالت قادرا على التألق”.

وأضاف: ” سأبدل كل ما في وسعي مع فريقي من أجل التطور ونيل ثقة الناخب الوطني، وإذ لم يتحقق ذلك سأحترم خيارات المدرب وسأبقى دائما مناصريا وفيا للمنتخب الوطني”.

وخاض بركديش، الذي انضم للمنتخب المغربي سنة 2012، 11 مباراة فقط مع “أسود الأطلس”، كما أنه شارك في الألعاب الأولمية، لندن 2012، رفقة المنتخب الأولمبي، أما بخصوص الأندية فقط جال في العديد من الدوريات، بداية من الدوري الفرنسي، مرورا على كل من الإسباني، الإيطالي، الإنجليزي، البرتغالي، ووصولا عند الدوري الإيطالي.