مؤلم.. وفاة طفلة بعد سقوطها من نافذة الطابق الرابع لمنزلها

اهتز سكان حي تفراط، ضواحي مدينة أكادير، ليلة أمس الخميس، على وقع فاجعة سقوط طفلة من الطابق الرابع من منزلها، ما أدى إلى مصرعها على الفور في عين المكان.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الطفلة الضحية عمرها لا يتجاوز 6 سنوات، وكانت تلعب جانب النافذة قبل أن تسقط من الطابق الرابع، في غفلة من أبويها، مما ترك حزنا عميقا لدى عائلتها.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الضحية من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى مستودع الأموات في مستشفى الحسن الثاني، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
وحلت المصالح الأمنية في مكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق حول الواقعة، التي تركت حزنا كبيرا في صفوف العائلة، والجيران.
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