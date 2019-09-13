بقائمة تضم 20 لاعبا.. بعثة الوداد تشد الرحال إلى موريتانيا

تشد بعثة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الرحال إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، وذلك لخوض ذهاب دور قبل المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، الأحد القادم، ضد إفسي نواذيبو الموريتاني.

وضمت قائمة الفريق الأحمر 20 لاعبا، اختارهم الصربي زوران مانولوفيتش مدرب بطل المغرب، للمباراة القارية الأولى للنادي هذا الموسم.

وشهدت القائمة غياب كل من القائد ابراهيم النقاش، بسبب عقوبة الإيقاف من الكونفيدرالية الإفريقية للعبة “كاف”، على خلفية تلقيه بطاقة حمراء، في ذهاب المباراة النهائية للنسخة الماضية ضد الترجي التونسي.

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ويغيب كذلك صلاح الدين السعيدي بسبب الإصابة، بالإضافة للاعبين الجدد الذي تعاقد معهم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولم يتم قيدهم في لائحته الإفريقية، على غرار أيوب الكعبي، وكاسونغو كابونغو.

وفيما يلي لائحة الفريق البيضاوي التي اختارها مانولوفيتش للقاء نواذيبو:

رضى ﺍﻟﺘﻜﻨﺎﻭﺗﻲ، وياسين الخروبي، وأشرف داري، وعبد اللطيف نصير، ومحمد الناهيري، وبدر كادارين، ثم أيوب العلمود، وإبراهيما كومارا، ويحيى جبران، ووليد الكرتي، وإبراهيم نجم الدين، وزهير المترجي، بالإضافة أنس الأصبحي، وهيثم البهجة، وأيمن الحسوني، ثم بابا توندي، واسماعيل الحداد، وأمين تيغزوي، وبديع أووك، وجبريل أوكيشوكو.