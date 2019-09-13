صواريخ مضادة للدبابات وطائرات مقاتلة .. صفقة أسلحة ضخمة بين أمريكا والمغرب

قررت وزارة الخارجية الأمريكية بيع منظومات صاروخية مضادة للدبابات للمغرب، بقيمة 776 مليون دولار.

الموافقة على الصفقة الجديدة، أعلن عنها الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، موردا أن “هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال المساهمة في تطوير أمن أحد الحلفاء الرئيسيين”.

وتقول الخارجية الأمريكية حسب المصدر ذاته، أن هذه الصفقة ستساعد المغرب في تطوير قدراته الدفاعية الأرضية، بالإضافة إلى مساعدته على الحفاظ على استقراره، مشيرة إلى أن هذه “الصفقة لن تؤثر على توازن القوى في المنطقة”.

ووافقت الخارجية الأمريكية أيضا على بيع معدات إضافية خاصة بالطائرات المقاتلة من نوع “إف 16” بقيمة 209 ملايين دولار للرباط، بحسب البيان، فيما سبق لوزارة الدفاع الأمريكية أن وافقت على بيع 25 طائرة مقاتلة من نوع “إف 16” إلى المغرب في صفقة تبلغ قيمتها 3,8 مليارات دولار”، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على 23 مقاتلة “إف 16” يمتلكها المغرب بقيمة 985 مليون دولار.

Advertisements

وتشير وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن هذه الصفقة الجديدة مع المغرب، جاءت بطلب من الحكومة المغربية، كما أنها ترى أن هذه الصفقة، ستدعم السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق مساهمتها في تعزيز الأمن لواحد من الحلفاء غير الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي، وترى أن المغرب لا زال يمثل عامل مهم في الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي لشمال افريقيا.