حالة نادرة.. فحص لجنين يظهر وجهه بشكل مرعب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحافية، أن زوجين أميركيين وقعا تحت تأثير صدمة مرعبة خلال تصوير طفلتهما بالأشعة الفوق الصوتية "ألترا ساوند"، فبدل أن يظهر جنينهما بصورة وديعة في رحم أمه، ظهر بعينين مفتوحتين وشفاه مبتسمة ووجه غريب مخيف.

ذهبت سيدة أميركية، تدعى إيانا كارينغتون، برفقة زوجها أول أمس الأربعاء، إلى إحدى عيادات الأطفال في ولاية فرجينيا؛ لمعرفة جنس المولود، وهناك دهش الأطباء لصورة نادرة لجنينها، وفق صحيفة "ديلي ميل".

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على الرغم من حالة الذعر التي مرت بها إيانا كارينغتون في أول الأمر، فإنها عادت لتطمئن وتهدأ، وأخذت صورة طفلتها المرعبة على محمل المزاح والسخرية، حيث نشرت صورة جنينها من فحص الحمل على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت بأنه على الرغم من أن طفلتها تبدو شريرة ومخيفة، فإنها أحبتها، وإنها متحمسة جداً لولادتها ورؤيتها.

وأضافت السيدة الأميركية قائلة في منشورها عبر "فيسبوك" أن "طبيبها النسائي الخاص بها، أخبرها أن طفلتها غير اعتيادية على الإطلاق؛ لأن معظم الأجنة يختبئون عن الكاميرات في حالة الفحص، بعكس طفلتها التي ذهبت نحوها مباشرة بهذا الوجه الغريب، والابتسامة العريضة".