الادعاء العام يطلب رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

اعلن رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء النيابية، الجمعة، أن الادعاء العام طلب من مجلس النواب رفع الحصانه عن النائب فائق الشيخ علي، داعيا رئيس المجلس محمد الحلبوسي عرض الامر على اعضاء المجلس غدا.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الإله النائلي، في بيان صحفي تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الادعاء العام يطلب من مجلس النواب رفع الحصانه عن النائب فائق دعبول لتمجيده بحزب البعث، وذلك بطلب من رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية".
ودعا النائلي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى "عرض هذا الامر على المجلس في جلسة السبت ".
ودعا النائلي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى "عرض هذا الامر على المجلس في جلسة السبت ".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته يوم غد السبت الموافق 14 ايلول 2019.
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