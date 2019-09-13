الادعاء العام يطلب رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الإله النائلي، في بيان صحفي تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الادعاء العام يطلب من مجلس النواب رفع الحصانه عن النائب فائق دعبول لتمجيده بحزب البعث، وذلك بطلب من رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية".ودعا النائلي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى "عرض هذا الامر على المجلس في جلسة السبت ".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته يوم غد السبت الموافق 14 ايلول 2019.