بالوثيقة.. الإعمار والاسكان تعاقب موظفيها لاستخدامهم الهاتف النقال

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية صادرة عن وزارة الإعمار والاسكان تظهر قرارا بمعاقبة 21 موظفا وموظفة لاستخدامهم الهاتف النقال. وبينت وثائق صادرة عن وزارة الاعمار والاسكان، قرارا يقضي بمعاقبة 21 موظفا وموظفة في احدى الدوائر التابعة للوزارة لمخالفاتهم تعليمات سابقة صادرة عن الوزارة تمنع حمل او استخدام الهواتف الذكية اثناء الدوام الرسمي. وتقضي العقوبة بحسب الوثيقة بـ"لفت نظر ونقل خارج مقر الوزارة". Advertisements



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