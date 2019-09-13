معالجة خمس عبوات ناسفة بالرمادي

افاد مصدر امني، الجمعة، بمعالجة خمس عبوات ناسفة دون وقوع اصابات، بعملية امنية في مدينة الرمادي.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيو، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من ازالة ومعالجة عبوات ناسفة عدد ٥ ضمن منطقة السجارية مدينة الرمادي دون اي اصابات تذكر".
وتعلن القوات الامنية والدفاع المدني بين الحين والآخر عن معالجة وازالة الغام وعبوات ناسفة في مناطق متفرقة من البلاد، لاسيما تلك التي كان تنظيم "داعش" يسيطر عليها خلال السنوات الماضية وقبل عمليات التحرير.
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