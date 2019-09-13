بالصور والفيديو .. سعوديات يتحدين مجتمعهن بالتجول دون عباءة

وتوقفت المواطنة السعودية، مشاعل الجالود (33 سنة)، عن ارتداء العباءة تماما، مفضلة التجول في المراكز التجارية بملابس ملونة.

من جهتها، قالت الشابة مناهل العتيبي (25 عاما) لوكالة "فرانس برس": "منذ أربعة أشهر، منذ أن جئت إلى الرياض، وأنا لا أرتدي العباءة"، مضيفة: "أعيش مثلما أريد، أتصرف بحرية، لست مقيدة، لا يفرض علي لباس لست مقتنعة به".

وتقلصت في السنوات الأخيرة سلطة الشرطة الدينية في السعودية، لكن المدافعات عن حقوق النساء في المملكة ما زلن يخشين "المتشددين" في ظل عدم وجود قوانين حاسمة بهذا الخصوص.

وتقول الجالود في هذا الشأن: "ليست هناك قوانين واضحة، ولا حماية. قد أتعرض للخطر أو أتعرض لاعتداء من قبل المتطرفين دينيا لأنني أسير من دون عباءة".