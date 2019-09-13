بالصور: إطلالة لنانسي عجرم على البحر تأسر القلوب

اشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها على "إنستغرام" صوراً التقطت لها أثناء وجودها في أحد الأماكن البحرية. وظهرت في إحدى تلك الصور وهي ترتدي ملابس البحر، إذ اختارت سروال جينز أبيض قصيراً مع كنزة بحرية مكشوفة. وأضافت سترى خفيفة وقبعة بيضاء. وحققت من خلال ذلك ما يزيد على 356 ألف إعجاب. وتعليقاً كتبت: "أرسل لكم صندوق شمس صغيراً". وأضافت: "أهلاً بالشمس المشرقة". Advertisements ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها نفسه صورة لها من دون ماكياج. وحازت بذلك إعجاب ما يزيد على 543 ألف إعجاب. ولفتت الأنظار بتعليقها حيث كتبت: "قناعة ثم ابتسامة.لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك".

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