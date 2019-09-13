للرجال... احذروا استخدام معجون الأسنان في هذا المكان الحساس

ينصح الخبراء الرجال بعدم استخدام معجون الأسنان كمادة تساعد على تعزيز قدرتهم الجنسية، وتطيل فترة الممارسة، كما تزعم المواد المنشورة على مواقع في شبكة "يوتيوب".
من جانبه يدحض الصيدلاني جيمس أولوان هذه التأكيدات جميعها، مشيرا ومؤكدا على أن "زيت النعناع والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في معجون الأسنان هي مواد مهيجة قوية للجلد الناعم".
وأضاف الصيدلاني، أن وضع معجون الأسنان على العضو الذكري قد يسبب الحروق وظهور بثور وندب، كما لا يمكن استخدامها كمادة مساعدة للانزلاق.
وقد أيد أخصائي أمراض الجهاز البولي والتناسلي ريتش فايني ما ذكرة الصيدلاني، مشيرا إلى أن استخدام معجون الأسنان قبل العملية الجنسية قد يشكل خطورة على المرأة لأنه يزيد من خطر نقل عدوى إليها.
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