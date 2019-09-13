لبنان: إيقاف مسؤول عسكري سابق بتهمة العمالة لإسرائيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عامر الفاخوري، وهو آمر معتقل الخيام السابق قبل تحرير الجنوب عام 2000، بتهمة العمالة لإسرائيل.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة أنه ” في إطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم، أوقفت المديرية العامة للأمن العام آمر معتقل الخيام سابقاً اللبناني عامر الفاخوري”.

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وأضاف البيان أنه “نتيجة التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه وأنه استحصل بعد فراره عام 2000 الى داخل فلسطين المحتلة على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوف “أحيل إلى النيابة العامة العسكرية استناداً إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس”.

يذكر أن الموقوف عامر الفاخوري كان مسؤولاً عسكرياً في معتقل الخيام، أبرز سجون الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان قبل التحرير عام 2000.