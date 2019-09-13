الان تتابع الأمطار تقتل 3 أشخاص وتغلق مطارين في إسبانيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قال رئيس بلدية لإذاعة كادينا سير الإسبانية اليوم الجمعة إن شخصا ثالثا لقي حتفه بسبب الأمطار الموسمية في جنوب إسبانيا فيما أغلقت مطارات وعشرات الطرق في اليوم الثاني من الأمطار الغزيرة.
وقال رامون فرنانديث باتشيكو إن الشخص الذي لقي حتفه في مدينة ألمرية اليوم الجمعة حاول عبور نفق بسيارته. وتوفي شقيقان يوم الخميس حين سحبت الأمطار الغزيرة سيارتهما.
وذكرت السلطات المحلية أن الأمطار في منطقتي بلنسية ومورسيا جرفت المركبات والحطام في عدة بلدات وسببت إجلاء المئات بما في ذلك من على الطرق السريعة التي غمرتها المياه.
وقالت شركة الملاحة الجوية (أينا) إن مطاري ألمرية ومورسيا أغلقا.
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