فيس بوك يحجب صفحة نتانياهو الرسمية

Advertisements Advertisements

الجمعة 13 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اختفت منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرسمية عن موقع فيس بوك.



وفي حين لم يتم الإعلان رسمياً عن سبب القرار المفاجئ من قبل إدارة منصة التواصل الاجتماعي الأشهر، إلا أن العديد من التساؤلات دارت حول الرسالة التي كانت الصفحة تقدمها عبر صندوق بريدها والتي احتوت بشكل مباشر مواد تدعو إلى محاربة العرب، بعد أن حذرت إدارة "فيس بوك" سابقاً منها.

وجاء في الرسالة التي نقلتها بعض حسابات منصات التواصل عن صفحة نتانياهو دعوتها الناخبين الإسرائيليين إلى معارضة حكومة مؤلفة من "عرب يريدون تدميرنا جميعاً - نساء وأطفال ورجال".

Advertisements

وتحث الرسالة التي ظهرت على شاشة كل من يزور صفحة نتنياهو الناخبين على دعم حزبه "الليكود" في انتخابات الكنيست المقبلة، محذراً من خطورة تشكيل حكومة يسارية في الدولة العبرية.

ودعت الرسالة كل من يقرأها إلى أن يصبح "مبعوثاً لرئيس الوزراء" ويقنع ثلاثة أصدقاء أو ذويه بدعم "الليكود" في الانتخابات المقبلة.

وحسب القوانين التي تتبعها شركة فيس بوك، فإن مثل هذا النوع من المنشورات هو "انتهاك واضحة لسياسة محاربة خطاب الكراهية"، وعليه أكدت الشركة في بيان لها أنها علّقت وظيفة الدردشة التلقائية في الصفحة لمدة 24 ساعة، وفي حال استمرت الصفحة الرسمية المدارة من قبل نتانياهو بنشر هذا النوع من الخطاب "سنستمر باتخاذ القرارات المناسبة"، ما أدى لاحقاً إلى حجب الصفحة

وفي مقابلة مع إذاعة "كان ريشيت بيت"، نفى نتانياهو كتابة هذا المنشور على صفحته مدعياً أن الخطأ يعود إلى أحد الموظفين لديه الذين يديرون الصفحة.

في إطار متصل، نقلت صحيفة "هآرتس" انتقاد رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة لهذه الرسالة، واصفاً نتانياهو بأنه "مجنون بلا خطوط حمراء"، طالباً من إدارة "فيس بوك" بوقف ما اعتبره "تحريضاً عنصرياً وخطيراً ضد السكان العرب"