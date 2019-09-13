الرئيس عون: سنخرج من الوضع الصعب الذي يمر به لبنان لأنه لدينا الإرادة

أكد ​الرئيس ميشال عون​ لوفد من مدرسة الاب ميشال خليفة في ​الفنار​ انه "سنخرج من الوضع الصعب الذي يمر به ​لبنان​ لأن لدينا الإرادة والقدرة، ولبنان لن يسقط".

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