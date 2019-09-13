الأمن العام أعلن عن إحالة عامر الفاخوري الى النيابة العامة العسكرية

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان أنه "في اطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم، أوقفت المديرية العامة للأمن العام آمر معتقل ​الخيام​ سابقاً اللبناني عامر الفاخوري"، مشيرة الى أنه "نتيجة التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه وانه استحصل بعد فراره عام 2000 الى داخل ​فلسطين المحتلة​ على هوية اسرائيلية و​جواز سفر​ اسرائيلي غادر بموجبه الاراضي الفلسطينية المحتلة وبعد انتهاء التحقيق معه احيل الى ​النيابة العامة العسكرية​ استناداً الى اشارة مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​".

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