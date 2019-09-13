شقير:لا تنقصنا الطاقات للخروج من الازمة الاقتصادية انما الارادة السياسية

أكد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في كلمة له في ملتقى ​الاقتصاد​ الرقمي انه "لا تنقصنا الطاقات للخروج من الازمة الاقتصادية انما الارادة السياسية والتوافق والبعد عن التجاذبات، وشبكة الفايبر اوبتيك ستنتهي في غضون سنتين وسيتم انجاز 30 بالمئة منها في نهاية هذا العام".

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