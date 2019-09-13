أكد وزير المالية علي حسن خليل على أهمية إنجاز موازنة المواطنة والمواطن للسنة الثانية على التوالي لما لها من أثر على تعميم الثقافة المالية العامة من خلال الصيغة المبسطة التي تتسم بها هذه الموازنة حيال مشاريع القوانين وقوانين الموازنات والتي هدفها تسهيل وصول المواطنات والمواطنين إلى معلومات باعتبارها حقاً دستورياً.
واعتبر ان أهمية هذه الموازنة أنها تعزز نهج الشفافية في المجتمع، مشيراً إلى أن الحكومات حول العالم مسؤولة عن سياساتها العامة وخياراتها المالية بعد قدرة مواطنيها على مساءلتها.
كلام خليل جاء خلال لقائه فريق عمل موازنة المواطنة والمواطن في المعهد المالي في الوزارة "معهد باسل فليحان" إلى جانب رؤساء المصالح المعنية بالموازنة حيث نوه بالعمل على إصدار هذه الموازنة التي تساعد على التعرف على محتوى قانون الموازنة وقراءة أرقامها وتحليلها.
كانت هذه تفاصيل خبر خليل اكد أهمية إنجاز موازنة المواطنة والمواطن للسنة الثانية على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.