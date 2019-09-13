توقيف جابي كهرباء ادّعى تعرض سيارته لكسر زجاجها وسرقة ما بداخلها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه بتاريخ 11/9/2019، اتصل أحد الجباة في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ / صيدا ويدعى (س. ب.، مواليد 1976، لبناني) بغرفة عمليات قيادة سرية صيدا، مدّعيا أن مجهولا أقدم على كسر زجاج سيارته المركونة مقابل المؤسسة المذكورة.على الأثر، قامت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي بمعاينة السيارة وموقع الحادث لتبين وجود عدة ادلة تؤكّد ان ادعاءه كاذب. بالتحقيق معه من قبل مخفر ​صيدا القديمة​، اعترف بسرقة أكثر من /21/ مليون ليرة من أموال الجباية، وبإقدامه على كسر زجاج سيارته لإبعاد الشبهات عنه، وقد جرى التأكّد من ذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة في مكان توقّف السيارة.أودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته.

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