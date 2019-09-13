بلدية كفرحمام تعلن انتهاء التدابير اللازمة لتنفيذ مشروع تحريج الغابات

اعلنت بلدية كفرحمام قضاء حاصبيا عن انتهاء التدابير اللازمة لتنفيذ مشروع تحريج والتدريب على ادارة الغابات عبر برنامج الغذاء العالمي مقابل الوصول الممول من قبل الوزارة الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بالشراكة مع ​برنامج الأغذية العالمي​ على ان ينفذ هذا المشروع من قبل جمعية الثروة الحرجية والتنمية بالتعاون مع بلدية كفرحمام التي لفتت إلى أن مدة المشروع تستغرق 3 أشهر وينفذ على ايدي عمال من ​النازحين السوريين​ المسجلين في المفوضية العليا لشؤون النازحين وعمال لبنانيين من عائلات فقيرة ومحتاجة ويهدف إلى دعم التنمية الريفية من خلال زيادة الغطاء الأخضر.

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