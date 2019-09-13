تعميم صورة قزحيا جبرايل الذي غادر منزله متوجها إلى منزل شقيقته ولم يعُد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود قزحيا عبدو جبرايل (مواليد عام 1950، لبناني) الذي فُقِد بتاريخ 12/9/2019 بحيث غادر منزله الكائن في محلة قنابة بعبدات متوجهاً إلى منزل شقيقته في بلدة بعبدات، ولم يعُد حتى تاريخه.
وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة برمانا على الرقم 860226/04 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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