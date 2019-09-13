تعميم صورة قزحيا جبرايل الذي غادر منزله متوجها إلى منزل شقيقته ولم يعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقود قزحيا عبدو ​جبرايل​ (مواليد عام 1950، لبناني) الذي فُقِد بتاريخ 12/9/2019 بحيث غادر منزله الكائن في محلة قنابة ​بعبدات​ متوجهاً إلى منزل شقيقته في بلدة بعبدات، ولم يعُد حتى تاريخه.

وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة برمانا على الرقم 860226/04 للإدلاء بما لديهم من معلومات.