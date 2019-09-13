المنار: الضابط الذي رافق العميل الفاخوري الى الامن العام يخضع للتحقيق

اشارت معلومات لقناة "المنار" الى ان الضابط الذي رافق العميل عامر الياس الفاخوري الى مركز الامن العام في مطار بيروت يخضع للتحقيق الآن ولاسيّما حول من طلب إليه القيام بذلك.
وذكرت ان قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا ستتوّلى التحقيق مع العميل الفاخوري وهناك بالتوازي تحقيق عسكري يجري في الجيش اللبناني.
واوضحت معلومات "المنار" ان هناك محاولات لتنظيف سجلات 60 عميلاً إسرائيلياً. ولفتت الى انه "لو لم يكن الأمن العام قد قام بتحقيقاته حول العميل الفاخوري لكان دخل بكلّ هدوء الى لبنان".
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