النشرة: طائرة إستطلاع إسرائيلية تحلق على علو متوسط في البقاع الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة أن "​طائرة​ استطلاع إسرائيلية من نوع MK، تحلق فوق القرى الواقعة جنوب سد القرعون بشكل دائري في ​البقاع الغربي​ على ارتفاع متوسط".

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