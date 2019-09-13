6 قتلى و5 جرحى جراء 3 حوادث لإطلاق النار في ألباكركي الأميركية

أفادت صحيفة "albuquerque journal" عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وجرح خمسة في حوادث ​إطلاق نار​ متعددة، في مدينة ألباكركي الأميركية.

وقد وقعت عمليات إطلاق النار خلال فترة 90 دقيقة تقريبا، حيث تم إطلاق النار قرابة الساعة 7:30 مساء على رجل في رقبته في مجمع سكني شمالي شرقي المدينة لكنه نجا من الاصابة، وفي حوالي الساعة 8:45 مساء ، تم إطلاق النار على أربعة أشخاص في مجمع سكني آخر في شمال غربي المدينة وتم نقلهم إلى مستشفى محلي حيث توفي اثنان منهم.

ووقع حادث إطلاق النار الثالث في حديقة منزل متنقل بالقرب من "بريدج آند غوف" في جنوب غرب ألباكركي، وتم الإبلاغ عنه بعد فترة وجيزة من الساعة 9 مساء، وأدى الى مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنان آخران.

*ترجمة "​الخليج 365​"