أكد المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، يوسف الشاهد، أنه سيسمح بعودة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المتواجد في السعودية إلى تونس، إذا تأكد أنه في حالة صحية حرجة جدا، "لأننا أمام حالة إنسانية، إذا كان مريضا كما تقول الشائعات، يمكنه العودة إلى بلده كأي تونسي آخر"، مضيفا: "إذا ما أراد العودة لكي يدفن هنا، فلا مانع لدي".
وكان محامي بن علي، منير بن صالحة، أكد أمس أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى، موضحا أن "الموضوع لا يتعلق باحتضار ولا بغيبوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشاهد: إذا ما صحت الأخبار حول تدهور صحة بن علي فسنسمح له بالعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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