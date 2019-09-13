الشاهد: إذا ما صحت الأخبار حول تدهور صحة بن علي فسنسمح له بالعودة

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، ​يوسف الشاهد​، أنه سيسمح بعودة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المتواجد في ​السعودية​ إلى تونس، إذا تأكد أنه في حالة صحية حرجة جدا، "لأننا أمام حالة إنسانية، إذا كان مريضا كما تقول الشائعات، يمكنه العودة إلى بلده كأي تونسي آخر"، مضيفا: "إذا ما أراد العودة لكي يدفن هنا، فلا مانع لدي".

وكان محامي بن علي، منير بن صالحة، أكد أمس أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى، موضحا أن "الموضوع لا يتعلق باحتضار ولا بغيبوبة.