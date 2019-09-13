مقتل 3 أشخاص وإغلاق مطارين جراء أمطار غزيرة جنوب إسبانيا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء ​الأمطار​ الغزيرة التي تهطل لثاني يوم على جنوب ​إسبانيا​ إلى 3 أشخاص، فيما أغلق مطاران اثنان وعشرات الطرق. وتوفي الشخص الثالث في مدينة ألميريا، أثناء محاولته عبور نفق بسيارته، فيما لقي شقيقان حتفهما، بعد أن جرّت ​السيول​ سيارتهما قبل أن تغمرها ب​المياه​.

من جهتها، أفادت الوكالة الإسبانية للمطارات "آينا"، بأن مطاري ألميريا ومورسيا قد أغلقا بسبب الأمطار.

وعرفت منطقة فالنسيا بدورها تساقطا كثيفا للأمطار أدى إلى تشكيل سيول جرفت السيارات والحطام في العديد من البلدات، ما أجبر السلطات على إجلاء المئات من السكان.