رئيس مجلس العموم البريطاني: "بريكست" لن يحصل إلا وفق القانون

وعد رئيس ​مجلس العموم البريطاني​ ​جون بيركو​ باستخدام قدراته "الإبداعية" لضمان التزام رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ بقانون يمنعه من إخراج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​" دون اتفاق في 31 تشرين الأول المقبل.

ولفت بيركو، الذي اتهمته ​الحكومة​ بخرق القواعد البرلمانية لمساعدة النواب على فرض تأجيل جديد، إلى أن عدم إطاعة القانون أمر "مذهل"، مشددا على أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يحصل إلا في شكل أقره النواب".

ورأى أن " عدم احترام القانون سيشكل مثالاً فظيعاً للمجتمع"، مشبها خرق القانون للاستعجال بالخروج "بمسامحة لص سرق بنكاً لأنه خصص ​المال​ المسروق لدعم قضية خيرية".