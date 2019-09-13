"الكهرباء": إطلاق التيار بمحطة محولات القصير وربطها بالشبكة لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، اطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء اليوم، تبلغ التكلفة الاستثمارية لمحطة المحولات 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة ، وذلك للتأكد من تأمين التغذية الكهربائية.

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جاء ذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد من قيادات القطاع.

وتفقد وزير الكهرباء ومحافظ البحر الأحمر، محطة متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه، إضافة للخط الكهربي سفاجا/ القصير بطول حوالي 130 كم وبجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية 360 مليون جنيه.

يذكر أن مدينة القصير كان يتم تغذيتها من محطة توليد كهرباء القصير الغازية بقدرة 18 ميجاوات ومجموعة مولدات تعمل بالديزل بالإضافة إلى خط تغذية من محطة محولات سفاجا جهد 22 ك.ف بطول 85 كم.