إلغاء 56 رحلة جوية وتأجيل 71 جراء تعرض مطار بالصين لعاصفة

محمد اسماعيل - القاهرة - تشنجدو- (د ب أ):

قالت السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، إن إجمالي 56 رحلة جوية قد تم إلغاؤها حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة في مطار تشنجدو شوانجليو الدولي بالمقاطعة بعد أن ضربت عاصفة رعدية المطار، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.

وأضافت السلطات المعنية أن 71 رحلة جوية أخرى قد أُجلت، فيما هبطت 10 رحلات داخلية في مطارات أخرى.

وتعرضت مدينة تشنجدو بالمقاطعة لعاصفة رعدية في الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم الجمعة، ما دفع سلطات المطار إلى إغلاق المدارج لساعات نتيجة الظروف الجوية السيئة.

ومع تناقص حدة العاصفة الرعدية، أعيد فتح أحد المدارج في الساعة السابعة صباحاً، تلاه فتح مدرج آخر في الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحاً لتبدأ الرحلات الجوية المؤجلة إقلاعها تدريجياً وصولاً للعودة إلى الوضع الطبيعي.