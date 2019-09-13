"حبر أزرق وعلقة ساخنة".. لغز مقتل شخص داخل شقته بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن رجال مباحث القاهرة من كشف لغز العثور على جثة شخص داخل شقته بمنطقة السلام، وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.
تبلغ لقسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد المواطنين داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها إصابات عبارة عن كدمات متفرقة وآثار حبر أزرق على أصابع يده اليمنى.
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مُقيمين بذات المنطقة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهم، وتوجهوا لشقة المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته المُشار إليها وأجبروه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض حتى يتمكنوا من مساومته وإجباره على ترك الشقة وتركوه على قيد الحياة وهربوا إلا أنه توفي متأثراً بإصابته، وبإرشادهم تم ضبط إيصالات الأمانة المُشار إليها ومذيلة ببصمة المجني عليه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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