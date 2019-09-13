ضبط 17 عنصرا إجراميا و18 قطعة سلاح بحملات أمنية ببحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شن قطاع الأمن العام حملات متنوعة بمديرية أمن الدقهلية، استهدفت منطقة بحيرة المنزلة، بنطاق مراكز (المنزلة، المطرية، الجمالية)، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 17 من العناصر الإجرامية الخطرة، بحوزتهم "18 قطعة سلاح ناري، 177 طلقة نارية، 2 قطعة سلاح أبيض، 37,5 كيلو جرام لمخدر البانجو، 45 جرام لمخدر الهيروين، 20 جرام لمخدر الحشيش، 2 دراجة نارية بدون لوحات".
جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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