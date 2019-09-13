ضبط صاحب شركة استيراد وآخر لاتجارهما بأجهزة تقوية شبكات المحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة نشاط بيع أجهزة تقوية شبكات المحمول بالمخالفة للقانون.

وردت معلومات سرية لشرطة النقل والمواصلات، بقيام صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة، بإدارة نشاط بيع أجهزة تقوية شبكات المحمول "2G,3G"، وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته "20 جهاز تقوية شبكات المحمول، 58 هوائي داخلي وخارجي خاصة بتلك الأجهزة، 28 مشترك هوائي، 4 كاميرات صغيرة بها شريحة محمول، 17 مرآة سيارة بها كاميرا مزودة بشريحة محمول، 2 عين سحرية مزودة بكاميرا".

بمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (صاحب شركة أجهزة كاميرات، مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه بإرشاد المتهم بمقر شركته الكائنة بمحافظة القاهرة وبحوزته (144 كاميرا تعمل بالإنترنت وغير معتمدة من الجهات المعنية، 3 مقوى شبكة "WI FI”، 8 أجهزة إنذار ضد السرقة تحوي شريحة محمول".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.