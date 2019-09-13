فيديو / انفجارات تهزّ مستودعاً للجيش التركي في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص

وكالات - هزّت سلسلة انفجارات فجراليوم الخميس 12 سبتملر 2019 مستودعاً للجيش التركي في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص ما أدى إلى اندلاع النيران ولكن من دون وقوع إصابات، وفق ما أشار مسؤولون قبارصة-أتراك.

ووقعت الانفجارات التي لم تعرف أسبابها بشكل مباشر، بعد منتصف الليل في مستودع عسكري تركي في شاتالكوي (آيوس ابكتيتوس، باللغة اليونانية) الواقعة على مقربة من مدينة كيرينيا عند السواحل الشمالية للجزيرة، بحسب ما أوضحت المصادر.

وتواصلت الانفجارات لعدة ساعات، ما أثار الهلع بين السكان ونزلاء فندق بحري مجاور تعرّض لأضرار.

وتمّ إجلاء النزلاء تأميناً لسلامتهم، بينما توجّه الزعيم القبرصي-التركي مصطفى اكنجه إلى المكان حيث أعلن أنّ "الأهم أنّ أحداً لم يصب بأذى".

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وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقوع الانفجارات، لافتاً إلى "السيطرة" على الحريق الذي اندلع.