رئيس أوكرانيا: علينا إنهاء الحرب بالطرق الدبلوماسية

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، ضرورة إنهاء الحرب في بلاده واستعادة وحدة أراضيها بالطرق الدبلوماسية.

وقال زيلينسكي وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية "علينا إنهاء الحرب واستعادة أراضينا، لكني قلت مرارا إن الطريق

الوحيد إلى تحقيق ذلك هو الدبلوماسية"، لافتا إلى أنه يجري حاليا العمل على إعداد قوائم جديدة تحضيرا لجولة تالية من عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بين أوكرانيا وروسيا، وذلك بعد إنجاز صفقة تبادل شملت 35 شخصًا من كل طرف في الـ 7 من الشهر الحالي.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 نزاعا مسلحًا في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، عندما أعلنت أجزاء كبيرة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك استقلالها عن كييف.