اليمن: خروقات حوثية للهدنة بقصف موقع للجيش والسكان

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، عن وقوع خروقات وانتهاكات عدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية، قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال قصف مواقع للجيش والأحياء السكنية بمحافظة الحديدة.

وأوضح المركز المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابع للجيش اليمني- وفقا لقناة "العربية" الإخبارية أن الأحياء السكنية في

مدينة حيس جنوب الحديدة، تعرضت لقصف عشوائي كثيف بقذائف مدفعية ثقيلة أطلقتها ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى هجوم واسع على مديرية التحيتا شنته ميليشيات الحوثي، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية والصاروخية باتجاه مواقع القوات المشتركة جنوب وشرق المديرية.وأضاف أن الهجوم تم من محاور عدة، متزامناً مع قصف مدفعي عنيف نفذته الميليشيات بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية "بي 10"، في الوقت الذي استخدمت عناصر الميليشيات خلال الهجوم قذائف "ار بي جي" وقذائف صاروخية والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 و عيار 14.5.كما استأنفت الميليشيات، جولات التصعيد العسكري بالقصف المكثف على مناطق الفازة والجبلية على الخط الساحلي جنوب وغرب التحيتا.