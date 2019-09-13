موسكو: عودة 1494 لاجئًا سوريًا لبلدهم من الأردن ولبنان

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1494 لاجئًا سوريا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 486 لاجئًا (146 امرأة و248 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 1008 لاجئين ( 302 امرأة و514 طفلًا) عادوا من الأردن عبرمعبر " نصيب".
من الأردن.
وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد اللاجئين، الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية منذ 18 يوليو 2018 بلغ 397.9 ألف شخص، منهم أكثر من 125 ألف لاجئ من لبنان وأكثر من 272 ألف شخص
وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.48 طن إلى سكان قرية أم حوش بريف حلب.
وأشار البيان إلى أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.7 هكتار من الألغام، حيث جرى اكتشاف وتدمير 25 عبوة قابلة للانفجار.
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